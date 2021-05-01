Відсьогодні Болгарія знімає обмеження на в'їзд

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Відсьогодні іноземні туристи зможуть в'їхати до Болгарії. Про це сказав виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я країни Костадин Ангелов, передає УНН.

Деталі

У зв'язку з початком туристичного сезону, починаючи з 1 травня Болгарія дозволяє доступ на територію країни громадянам, які повинні мати при собі будь-який з трьох видів медичних документів:

  • з довідкою про проходження курсу вакцинації проти COVID-19,
  • при негативному ПЛР-тесті або певному виді тесту на антиген,
  • з довідкою про перенесене в останні 6 місяців захворювання.

Зі слів головного державного інспектора охорони здоров'я країни Ангела Кунчева, Болгарія намагалася зробити заходи подібними до тих, які є у сусідніх країн - ХорватіїГреціїТуреччини, і майже такими ж, які Єврокомісія, ймовірно, запровадить для всього ЄС наприкінці травня.

До слова

Відкриття туристичного сезону в Туреччині відсунули на невизначений термін, зважаючи на припинення авіасполучення з Росією, що викликало закриття більшості турецьких готелів.

А курортний Балі планують відкрити для туристів до кінця липня.

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