Відсьогодні Болгарія знімає обмеження на в'їзд

Деталі

У зв'язку з початком туристичного сезону, починаючи з 1 травня Болгарія дозволяє доступ на територію країни громадянам, які повинні мати при собі будь-який з трьох видів медичних документів:



з довідкою про проходження курсу вакцинації проти COVID-19,



при негативному ПЛР-тесті або певному виді тесту на антиген,



з довідкою про перенесене в останні 6 місяців захворювання.



Зі слів головного державного інспектора охорони здоров'я країни Ангела Кунчева, Болгарія намагалася зробити заходи подібними до тих, які є у сусідніх країн - Хорватії, Греції, Туреччини, і майже такими ж, які Єврокомісія, ймовірно, запровадить для всього ЄС наприкінці травня.

До слова

Відкриття туристичного сезону в Туреччині відсунули на невизначений термін, зважаючи на припинення авіасполучення з Росією, що викликало закриття більшості турецьких готелів.

А курортний Балі планують відкрити для туристів до кінця липня.