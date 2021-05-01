С сегодняшнего дня Болгария снимает ограничения на въезд
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. С сегодняшнего дня иностранные туристы смогут въехать в Болгарию. Об этом сказал исполняющий обязанности министра здравоохранения страны Костадин Ангелов, передает УНН.
Детали
В связи с началом туристического сезона, начиная с 1 мая Болгария разрешает доступ на территорию страны гражданам, которые должны иметь при себе любой из трех видов медицинских документов:
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- справке о прохождении курса вакцинации против COVID-19
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- при отрицательном ПЦР-тесте или определенном виде теста на антиген,
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- справке о перенесенном в последние 6 месяцев заболевания.
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По словам главного государственного инспектора здравоохранения страны Ангела Кунчева, Болгария пыталась предпринять меры подобными тем, которые есть в соседних стран - Хорватии , Греции , Турции , и почти такими же, которые Еврокомиссия, вероятно, введет для всего ЕС в конце мая.
К слову
Открытие туристического сезона в Турции отодвинули на неопределенный срок, несмотря на прекращение авиасообщения с Россией, что вызвало закрытие большинства турецких отелей.
А курортный Бали планируют открыть для туристов до конца июля .