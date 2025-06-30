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Відмовились виконати бойовий наказ: чотирьом військовим з Київщини повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 1147 перегляди

Чотирьом військовослужбовцям, які відмовились вирушити на фронт з Київщини, повідомлено про підозру у непокорі. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Відмовились виконати бойовий наказ: чотирьом військовим з Київщини повідомили про підозру

Чотирьом військовослужбовцям, які в умовах воєнного стану свідомо відмовились виконати бойовий наказ командирів, передає УНН із посиланням на ДБР.

Деталі

За даними Бюро розслідувань, у різний час військовослужбовці однієї з частин, дислокованої на Київщині, попри придатність до служби, відмовились вирушити до району проведення бойових дій. На відміну від своїх побратимів, які виконали наказ, ці солдати свідомо і відверто проігнорували розпорядження, діючи всупереч чинному законодавству.

У ДБР наголосили, що обов’язок захищати незалежність і територіальну цілісність України закріплений у ст. 65 Конституції України. Особи, які ухиляються від виконання цього обов’язку, так само як і ті, хто вчиняє інші військові злочини, нестимуть відповідальність незалежно від посади чи військового звання.

Всім чотирьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 402 КК України — непокора, вчинена в умовах воєнного стану та взято під варту.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаКримінал та НП
Київська область
Україна
Tesla
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