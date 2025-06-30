Отказались выполнить боевой приказ: четырем военным из Киевщины сообщили о подозрении

Четырем военнослужащим, которые в условиях военного положения сознательно отказались выполнить боевой приказ командиров, передает УНН со ссылкой на ГБР.

Детали

По данным Бюро расследований, в разное время военнослужащие одной из частей, дислоцированной в Киевской области, несмотря на пригодность к службе, отказались отправиться в район проведения боевых действий. В отличие от своих товарищей, которые выполнили приказ, эти солдаты сознательно и откровенно проигнорировали распоряжение, действуя вопреки действующему законодательству.

В ГБР подчеркнули, что обязанность защищать независимость и территориальную целостность Украины закреплена в ст. 65 Конституции Украины. Лица, уклоняющиеся от выполнения этой обязанности, так же как и те, кто совершает другие военные преступления, будут нести ответственность независимо от должности или воинского звания.

Всем четырем фигурантам сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 402 УК Украины — неповиновение, совершенное в условиях военного положения, и взято под стражу.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

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