Відміну переходу на "літній" і "зимовий" час розглянуть на позачерговому засіданні Ради

Цитата:

"Сьогодні на позачерговому засідання Ради крім зміни графіку роботи ВР (5272) та звільнення від відповідальності виробників вакцин (5247) буде розглянуто також:



антиколекторський закон (4241, друге читання);



проекти про реструктуризацію валютних кредитів (4475, 4398, 4399, перше читання);



про відміну переходу на літній час (4201, друге читання)", - зазначив Фролов.



Доповнення

Фролов раніше сьогодні повідомив, що зранку у ВР мали збирати підписи про проведення о 13:00 п’ятниці, 19 березня, позачергової сесії, на якій через спалах коронавірусу відкладуть пленарні засідання до 13 квітня та звільнять від відповідальності виробників вакцин від COVID-19 для отримання безкоштовних вакцин через механізм COVAX.

При цьому нардеп Ярослав Железняк уточнив, що в п'ятницю планується аж 3 засідання Ради: одне планове і два позачергових - перше позачергове про зміну графіка роботи Ради через локдаун і законопроект про вакцину, друге - про скасування "літнього часу", колекторські закони і законопроекти про валютних позичальників.

Також Фролов вказував, що Рада до кінця березня може не встигнути розглянути питання про відміну переведення годинників.

Історія питання

Так, парламент підтримав у першому читанні законопроект № 4201, яким передбачається скасування переходу на “літній” і “зимовий” час. Напередодні комітет рекомендував ВР ухвалити законопроект в цілому. Не виключено, що у випадку, якщо ВР не встигне розглянути законопроект до 28 березня, коли заплановано черговий перехід на "літній" час, Кабінет міністрів може своєю постановою дозволити не переводити годинник цього року, допускали у "Слузі народу".

"Основна ідея — скасувати сезонне переведення стрілок. Відповідно до різних досліджень, що проводилися в Україні та за її межами, переведення стрілок негативно позначається на здоров’ї людини. До того ж відповідне рішення ухвалив європарламент, і з 2021 року скасована ідея переведення стрілок. Також нам потрібно встановити на всій території України, включно з тимчасово окупованими, єдиний київський час“, — пояснював раніше суть законопроекту віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук.

На думку більшості науковців та лікарів, на які раніше посилалася партія "Слуга народу", переведення годинника спричиняє значне погіршення стану здоров’я людей у період адаптації до “літнього” та “зимового” часу, призводить до зміни біологічних ритмів людини та загалом негативно позначається на її самопочутті й працездатності, провокує загострення хронічних хвороб. Окрім того, як повідомлялося, доведено, що переведення годинника не допомагає енергозбереженню.