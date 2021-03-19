Відміну переходу на "літній" і "зимовий" час розглянуть на позачерговому засіданні Ради
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Верховна Рада на позачерговому засіданні, попередньо запланованому сьогодні, окрім відміни пленарних засідань до 13 квітня через спалах коронавірусу та звільнення від відповідальності виробників вакцин від COVID-19 для отримання їх безкоштовно через механізм COVAX, планує взятися за ще три питання, зокрема, і скасування переведення годинників. Про це повідомив народний депутат від "Слуги народу" Павло Фролов у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
Цитата:
"Сьогодні на позачерговому засідання Ради крім зміни графіку роботи ВР (5272) та звільнення від відповідальності виробників вакцин (5247) буде розглянуто також:
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- антиколекторський закон (4241, друге читання);
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- проекти про реструктуризацію валютних кредитів (4475, 4398, 4399, перше читання);
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- про відміну переходу на літній час (4201, друге читання)", - зазначив Фролов.
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Доповнення
Фролов раніше сьогодні повідомив, що зранку у ВР мали збирати підписи про проведення о 13:00 п’ятниці, 19 березня, позачергової сесії, на якій через спалах коронавірусу відкладуть пленарні засідання до 13 квітня та звільнять від відповідальності виробників вакцин від COVID-19 для отримання безкоштовних вакцин через механізм COVAX.
При цьому нардеп Ярослав Железняк уточнив, що в п'ятницю планується аж 3 засідання Ради: одне планове і два позачергових - перше позачергове про зміну графіка роботи Ради через локдаун і законопроект про вакцину, друге - про скасування "літнього часу", колекторські закони і законопроекти про валютних позичальників.
Також Фролов вказував, що Рада до кінця березня може не встигнути розглянути питання про відміну переведення годинників.
Історія питання
Так, парламент підтримав у першому читанні законопроект № 4201, яким передбачається скасування переходу на “літній” і “зимовий” час. Напередодні комітет рекомендував ВР ухвалити законопроект в цілому. Не виключено, що у випадку, якщо ВР не встигне розглянути законопроект до 28 березня, коли заплановано черговий перехід на "літній" час, Кабінет міністрів може своєю постановою дозволити не переводити годинник цього року, допускали у "Слузі народу".
"Основна ідея — скасувати сезонне переведення стрілок. Відповідно до різних досліджень, що проводилися в Україні та за її межами, переведення стрілок негативно позначається на здоров’ї людини. До того ж відповідне рішення ухвалив європарламент, і з 2021 року скасована ідея переведення стрілок. Також нам потрібно встановити на всій території України, включно з тимчасово окупованими, єдиний київський час“, — пояснював раніше суть законопроекту віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук.
На думку більшості науковців та лікарів, на які раніше посилалася партія "Слуга народу", переведення годинника спричиняє значне погіршення стану здоров’я людей у період адаптації до “літнього” та “зимового” часу, призводить до зміни біологічних ритмів людини та загалом негативно позначається на її самопочутті й працездатності, провокує загострення хронічних хвороб. Окрім того, як повідомлялося, доведено, що переведення годинника не допомагає енергозбереженню.