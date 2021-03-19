Відміна переходу на "літній" і "зимовий" час застрягла у Раді

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"До закону про припинення переведення годинників вже цього березня навряд чи дійде черга, отже скоріше за все Україна переходитиме на літній час в ніч на 28 березня", - вказав Фролов.

Деталі

Нардеп також нагадав, що у п’ятницю, 19 березня, у Верховній Раді заплановано:



черговий звіт уряду та МОЗ про вакцинацію;



виступ президента Литви;



продовження поправок до земельного закону.



"Зранку почнемо збирати підписи про проведення о 13:00 п’ятниці позачергової сесії, на якій через спалах коронавірусу відкладемо пленарні засідання до 13 квітня та звільнимо від відповідальності виробників вакцин від COVID-19 для отримання безкоштовних вакцин через механізм COVAX", - додав Фролов.

Доповнення

Парламент підтримав у першому читанні законопроект № 4201, яким передбачається скасування переходу на “літній” і “зимовий” час. Напередодні комітет рекомендував ВР ухвалити законопроект в цілому. Не виключено, що у випадку, якщо ВР не встигне розглянути законопроект до 28 березня, коли заплановано черговий перехід на "літній" час, Кабінет міністрів може своєю постановою дозволити не переводити годинник цього року, допускали у "Слузі народу".

"Основна ідея — скасувати сезонне переведення стрілок. Відповідно до різних досліджень, що проводилися в Україні та за її межами, переведення стрілок негативно позначається на здоров’ї людини. До того ж відповідне рішення ухвалив європарламент, і з 2021 року скасована ідея переведення стрілок. Також нам потрібно встановити на всій території України, включно з тимчасово окупованими, єдиний київський час“, — пояснював раніше суть законопроекту віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук.

На думку більшості науковців та лікарів, на які раніше посилалася партія "Слуга народу", переведення годинника спричиняє значне погіршення стану здоров’я людей у період адаптації до “літнього” та “зимового” часу, призводить до зміни біологічних ритмів людини та загалом негативно позначається на її самопочутті й працездатності, провокує загострення хронічних хвороб. Окрім того, як повідомлялося, доведено, що переведення годинника не допомагає енергозбереженню.