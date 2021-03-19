Отмена перехода на "летнее" и "зимнее" время застряла в Раде

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"К закону о прекращении перевода часов уже в этом марте вряд ли дойдет очередь, значит скорее всего Украина будет переходить на летнее время в ночь на 28 марта", - отметил Фролов.

Детали

Нардеп также напомнил, что в пятницу, 19 марта, в Верховной Раде запланировано:



очередной отчет правительства и Минздрава о вакцинации;



выступление президента Литвы;



продолжение поправок к земельному закону.



"Утром начнем собирать подписи о проведении в 13:00 пятницы внеочередной сессии, на которой из-за вспышки коронавируса отложим пленарные заседания до 13 апреля и освободим от ответственности производителей вакцин от COVID-19 для получения бесплатных вакцин через механизм COVAX", - добавил Фролов.

Дополнение

Парламент поддержал в первом чтении законопроект № 4201, которым предусматривается отмена перехода на "летнее" и "зимнее" время. Накануне комитет рекомендовал ВР принять законопроект в целом. Не исключено, что в случае, если ВР не успеет рассмотреть законопроект до 28 марта, когда запланирован очередной переход на "летнее" время, Кабинет министров может своим постановлением позволить не переводить часы в этом году, допускали в "Слуге народа".

"Основная идея - отменить сезонный перевод стрелок. Согласно различным исследованиям, которые проводились в Украине и за ее пределами, перевод стрелок негативно сказывается на здоровье человека. К тому же соответствующее решение принял Европарламент, и с 2021-го отменена идея перевода стрелок. Также нам нужно установить на всей территории Украины, включая временно оккупированную, единственное киевское время", - пояснил ранее суть законопроекта вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.

По мнению большинства ученых и врачей, на которые ранее ссылалась партия "Слуга народа", перевод часов вызывает значительное ухудшение состояния здоровья людей в период адаптации к "летнему" и "зимнему" времени, приводит к изменению биологических ритмов человека и в целом негативно сказывается на его самочувствии и работоспособности, провоцирует обострение хронических болезней. Кроме того, как сообщается, доказано, что перевод часов не помогает энергосбережению.