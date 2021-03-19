Звіт Степанова, виступ президента Литви та земельне питання: порядок денний Ради
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Верховна Рада України у п'ятницю, 19 березня, розгляне низку законодавчих ініціатив та заслухає звіт представників уряду щодо плану вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на сьогоднішній порядок денний ВР.
Деталі
Так, година запитань до уряду сьогодні присвячена стану виконання плану вакцинації населення України від коронавірусної хвороби COVID-19. У понеділок на засіданні Погоджувальної ради було ухвалено рішення щодо виступу з цього питання міністра охорони здоров’я Максима Степанова.
Окрім того, після години запитань до уряду, до народних обранців має звернутись президент Литви Гітанас Науседа, який перебуває з робочим візитом в Україні.
Законотворчість
Верховна Рада сьогодні також має продовжити розгляд законопроектів № 2194 і № 2195, які пов’язані із земельною реформою.
Так, проект закону № 2194 має на меті реформування системи управління у сфері земельних відносин та зняття штучних обмежень господарської діяльності для спрощення доступу до земельних ресурсів населення та бізнесу, скасування зайвих дозволів та дублювання процедур перевірки документації із землеустрою.
Проект закону № 2195, серед іншого, пропонує передбачити новий порядок продажу та передачі в користування земельних ділянок державної та комунальної власності. Зокрема, йдеться про запровадження продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них обов’язково через електронні аукціони в електронній торговій системі.
Напередодні народні депутати протягом усього пленарного засідання розглядали правки до проекту закону № 2194, дійшовши до 876-ї правки. Всього до проекту закону подано понад 3 тисячі правок.
Позачергове засідання
У п’ятницю на 13:00 планується позачергове засідання Верховної Ради. На порядку денному – два питання:
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- внесення змін до календарного плану п’ятої сесії ВР, що передбачають призупинення пленарних засідань до 13 квітня 2021 року;
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- проект № 5247, який передбачає звільнення від відповідальності виробників вакцин від COVID-19 та залучених медиків за негативні наслідки вакцинації. Без ухвалення цього закону Україна не отримає безплатні вакцини в межах механізму COVAX, в тому числі вакцину Pfizer (комітет вже рекомендував ухвалити цей проект одразу в цілому з доповненням, що у разі настання негативних наслідків держава здійснюватиме компенсаційні виплати).
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Доповнення
У Києві з 20 березня на три тижні будуть запроваджені суворі карантинні обмеження через поширення коронавірусу. Ці обмеження запроваджуються до 9 квітня включно.