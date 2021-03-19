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Отмену перехода на "летнее" и "зимнее" время рассмотрят на внеочередном заседании Рады

Отмену перехода на "летнее" и "зимнее" время рассмотрят на внеочередном заседании Рады

Киев  •  УНН

 • 18107 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Верховная Рада на внеочередном заседании, предварительно запланированном сегодня, кроме отмены пленарных заседаний до 13 апреля из-за вспышки коронавируса и освобождения от ответственности производителей вакцин от COVID-19 для получения их бесплатно через механизм COVAX, планирует взяться за еще три вопроса, в частности, и отмену перевода часов. Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа" Павел Фролов в своем Telegram-канале, передает УНН.

Цитата:

"Сегодня на внеочередном заседании Рады кроме изменения графика работы ВР (5272) и освобождения от ответственности производителей вакцин (5247) будет рассмотрено также:

  • антиколлекторский закон (4241, второе чтение);
  • проекты о реструктуризации валютных кредитов (4475, 4398, 4399, первое чтение);
  • об отмене перехода на летнее время (4201, второе чтение)", - отметил Фролов.

Дополнение

Фролов ранее сегодня сообщил, что утром в ВР должны собирать подписи о проведении в 13:00 пятницы, 19 марта, внеочередной сессии, на которой из-за вспышки коронавируса отложат пленарные заседания до 13 апреля и освободят от ответственности производителей вакцин от COVID-19 для получения бесплатных вакцин через механизм COVAX.

При этом нардеп Ярослав Железняк уточнил, что в пятницу планируется аж 3 заседания Рады: одно плановое и два внеочередных - первое внеочередное про смену графика работы Рады из-за локдауна и законопроект про вакцину, второе - про отмену "летнего времени", коллекторские законы и законопроекты про валютных заемщиков.

Также Фролов указывал, что Рада до конца марта может не успеть рассмотреть вопрос об отмене перевода часов.

История вопроса

Так, парламент поддержал в первом чтении законопроект № 4201, которым предусматривается отмена перехода на "летнее" и "зимнее" время. Накануне комитет рекомендовал ВР принять законопроект в целом. Не исключено, что в случае, если ВР не успеет рассмотреть законопроект до 28 марта, когда запланирован очередной переход на "летнее" время, Кабинет министров может своим постановлением позволить не переводить часы в этом году, допускали в "Слуге народа".

"Основная идея - отменить сезонный перевод стрелок. Согласно различным исследованиям, которые проводились в Украине и за ее пределами, перевод стрелок негативно сказывается на здоровье человека. К тому же соответствующее решение принял Европарламент, и с 2021-го отменена идея перевода стрелок. Также нам нужно установить на всей территории Украины, включая временно оккупированную, единственное киевское время", - пояснил ранее суть законопроекта вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.

По мнению большинства ученых и врачей, на которые ранее ссылалась партия "Слуга народа", перевод часов вызывает значительное ухудшение состояния здоровья людей в период адаптации к "летнему" и "зимнему" времени, приводит к изменению биологических ритмов человека и в целом негативно сказывается на его самочувствии и работоспособности, провоцирует обострение хронических болезней. Кроме того, как сообщается, доказано, что перевод часов не помогает энергосбережению.

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