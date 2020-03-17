Відкрито провадження через обшуки вдома у кримського татарина
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом проведення незаконного обшуку вдома у кримського татарина в окупованому Джанкої, що в Криму. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури АР Крим.
"Учора, 16 березня 2020 року, прокуратура автономії та ГУНП в АР Крим і м. Севастополі розпочали кримінальне провадження за фактом порушення недоторканості житла під час проведення незаконного обшуку у домоволодінні громадян України в м. Джанкой на тимчасово окуповані території АР Крим та подальшого незаконного позбавлення волі вказаного громадянина (за ч. 2 ст. 162, ч. 2 ст. 146 КК України)",- йдеться в повідомлені.
Нагадаємо, після того, як вдома у кримського татарина в окупованому Джанкої, що в Криму, провели обшуки - його відвезли в невідомому напрямку.