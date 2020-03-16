Обшуки в Джанкої: кримського татарина відвезли в невідомому напрямку

КИЇВ. 16 березня. УНН. Після того, як вдома у кримського татарина в окупованому Джанкої, що в Криму, провели обшуки - його відвезли в невідомому напрямку. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Facebook Кримської солідарності.