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Обшуки в Джанкої: кримського татарина відвезли в невідомому напрямку

Обшуки в Джанкої: кримського татарина відвезли в невідомому напрямку

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Після того, як вдома у кримського татарина в окупованому Джанкої, що в Криму, провели обшуки - його відвезли в невідомому напрямку. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Facebook Кримської солідарності.

"Сьогодні після обшуку в Джанкої був затриманий Ібраїмов Дилявер Таірович 3.02.1994 року народження", - повідомили адвокату Емілю Курбедінову родичі затриманого.

Зі слів родичів, Дилявер Ібраїмов був один вдома. Батьки хлопця зараз в поїздці і дружини вдома не було.

"Після обшуку дружина не може потрапити в будинок, тому що ключів окрім Дилявера ні у кого не було. Зі мною зв'язалися родичі. Вони зараз будуть дзвонити на гарячі лінії, щоб залишити заяву в поліцію про викрадення людини. Його не можуть знайти. У МВС і ФСБ їздили. Ніхто не говорить, де він утримується", - сказав Еміль Курбедінов.

Також повідомляється, що сусіди бачили, що в будинку відбувався обшук і близько 7-ї ранку від будинку від'їхав автозак і два білих мікроавтобуса.

Нагадаємо, тривають знущання окупаційної влади у так званих судах "Республіки Крим" над кримськими татарами.

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