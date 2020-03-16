Обыски в Джанкое: крымского татарина увезли в неизвестном направлении
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. После того, как дома у крымского татарина в оккупированном Джанкое, что в Крыму, провели обыски – его увезли в неизвестном направлении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Крымской солидарности.
“Сегодня после обыска в Джанкое был задержан Ибраимов Дилявер Таирович 3.02.1994 года рождения”, — сообщили адвокату Эмилю Курбединову родственники задержанного.
Со слов родственников, Дилявер Ибраимов был один дома. Родители парня сейчас в поездке и жены дома не было.
“После обыска супруга не может попасть в дом, потому что ключей кроме Дилявера ни у кого не было. Со мной связались родственники. Они сейчас будут звонить на горячие линии, чтобы оставить заявление в полицию о похищении человека. Его не могут найти. В МВД и ФСБ ездили. Никто не говорит, где он содержится”, — сказал Эмиль Курбединов.
Также сообщается, что соседи видели, что в доме происходил обыск и в районе семи утра от дома отъехал автозак и два белых микроавтобуса.
Напомним, продолжаются издевательства оккупационной власти в так называемых судах “Республики Крым” над крымскими татарами.