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Відкладення імплементації "закону про олігархів": яка подальша доля нормативу

Відкладення імплементації "закону про олігархів": яка подальша доля нормативу

Київ • УНН

 • 99441 перегляди

КИЇВ. 23 вересня. УНН. Україна відкладає імплементацію "закону про олігархів" до закінчення війни, але має комплексну систему законодавства для боротьби з олігархами. Про це голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода, передає УНН.

Деталі

Український закон про олігархів викликає занепокоєння у Єврокомісії та Венеційської комісії. Вони вважають, що деякі норми закону не відповідають Європейській конвенції з прав людини.

На запитання, яка наразі доля «закону про олігархів», Стефанчук зазначив, що Україна обрала комплексний підхід розв'язання цього питання.

“ Це взагалі унікальний закон. Тому що ми отримували дуже багато висновків і рекомендацій. Україна обрала свій шлях. Свій шлях – це закон, в якому передбачаються ті чи інші речі, пов’язані з боротьбою з олігархами. Комісія сказала, що можливий і такий шлях, але треба комплексно розвивати і інше законодавство, зокрема антитрастове законодавство, зокрема законодавство з політичними партіями і інші", - зазначив він

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"Я просто хочу відзвітуватися, що вже зробила Верховна Рада. Ми ухвалили вже новий закон про зміни до Антимонопольного комітету, де чітко передбачали всі вимоги, які були у Венеційської комісії, ми ухвалили відповідний закон про зміни про звітування політичних партій, де теж передбачили ці всі речі. Ми зараз на стадії реєстрації закону про лобізм, де будуть чітко передбачені теж ці всі речі, пов’язані з цим. І ми ухвалили закон, він підписаний президентом, про правотворчу діяльність, який передбачає чіткі вимоги до всіх нормативно-правових актів, які існують в Україні. Це такий комплексний підхід, за яким ми йдемо”, - сказав Стефанчук.

Він наголосив, що дуже сподівається, навіть без імплементації закону про олігархів, Україна вже має широку систему законодавства, яка може захистити країну від олігархічного впливу.

Стефанчук також додав, що наразі «законом про олігархів» існує, але його імплементація в підзаконних актах відкладена до закінчення війни. Замість цього Україна буде працювати над іншими законодавчими актами, які вже прийняті.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що Кабінет міністрів України відклав створення реєстру олігархів до закінчення війни. Про це йдеться в розпорядженні уряду № 827-р від 19 вересня. 

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