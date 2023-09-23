Стефанчук розповів, які є механізми позбавлення Шуфрича мандату

Цитата

“Безперечно, механізми всі є. Вони прописані в семи пунктах, які передбачені в Конституції України. При чому я хочу зауважити, що під час воєнного стану Конституцію міняти не можна. І тому ми маємо послуговуватися саме цими сімома пунктами. Для його актуального стану, безперечно, такі підстави можуть бути. Це власна заява. Якщо він буде бажати і її напише. І друге – це рішення суду, яке набуло законної сили. Тому що, слава Богу, в Україні є суд. І я, до речі, як юрист не маю права коментувати цих речей, допоки триває слідство. Тільки рішення суду в кримінальній справі, яке набуло законної сили, є абсолютним і неспростовним критерієм для визнання вини будь-якої особи”, - сказав Стефанчук у відповідь наа запитання, чи є механізм позбавлення Шуфрича депутатського мандату.

Нагадаємо

Служба безпеки України 15 вересня повідомила про підозру у державній зраді народному депутату Нестору Шуфричу.

Як повідомили УНН джерела в СБУ, вдома у народного депутата Нестора Шуфрича під час обшуків співробітники СБУ знайшли документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей.

Сам народний депутат у залі Печерського районного суду заявив, що документ був "переданий в ОБСЄ" і "стосувався принципів збереження Донеччини та Луганщини в межах областей України".

Печерський суд Києва відправив нардепа Нестора Шуфрича під арешт на 60 діб без можливості внесення застави. Він перебуватиме під вартою до 13 листопада включно. Його було взято під варту в залі суду.