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Стефанчук рассказал, какие есть механизмы лишения Шуфрича мандата

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 сентября. УНН. Народный депутат Нестор Шуфрич, подозреваемый в государственной измене, может быть лишен депутатского мандата двумя способами. Об этом глава Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил в интервью Радио Свобода, передает УНН

Цитата

“Бесспорно, механизмы все есть. Они прописаны в семи пунктах, которые предусмотрены в Конституции Украины. Причем я хочу заметить, что во время военного положения Конституцию менять нельзя. И поэтому мы должны пользоваться именно этими семью пунктами. Для его актуального состояния, бесспорно, такие основания могут быть. Это собственное заявление. Если он будет желать и его напишет. И второе – это решение суда, которое вступило в законную силу. Потому что, слава Богу, в Украине есть суд. И я, кстати, как юрист не имею права комментировать эти вещи, пока идет следствие. Только решение суда по уголовному делу, которое вступило в законную силу, является абсолютным и неопровержимым критерием для признания вины любого лица”, - сказал Стефанчук в ответ на вопрос, есть ли механизм лишения Шуфрича депутатского мандата.

Напомним

Служба безопасности Украины 15 сентября сообщила о подозрении в государственной измене народному депутату Нестору Шуфричу.

Как сообщили УНН источники в СБУ, дома у народного депутата Нестора Шуфрича во время обысков сотрудники СБУ нашли документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей.

Сам народный депутат в зале Печерского районного суда заявил, что документ был "передан в ОБСЕ" и "касался принципов сохранения Донетчины и Луганщины в пределах областей Украины".

Печерский суд Киева отправил нардепа Нестора Шуфрича под арест на 60 суток без возможности внесения залога. Он будет находиться под стражей до 13 ноября включительно. Он был взят под стражу в зале суда.

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