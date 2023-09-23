Отложение имплементации "закона об олигархах": какова дальнейшая судьба норматива

ukru
10:29 • 12429 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 93665 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 122527 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 150721 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 184155 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 136339 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 126809 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 173103 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 116808 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 123229 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

13 марта, 03:33 • 103731 просмотра
Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

13 марта, 05:20 • 113863 просмотра
Войска рф атаковали энергообъекты железной дороги в Днепропетровской области: несколько поездов меняют движение

Войска рф атаковали энергообъекты железной дороги в Днепропетровской области: несколько поездов меняют движение

13 марта, 06:08 • 30204 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 104816 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

11:00 • 58824 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 150714 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 184151 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 129310 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 136178 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 173100 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

12:00 • 14530 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 104816 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 150638 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 157795 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 161923 просмотра
Актуальное
Отложение имплементации "закона об олигархах": какова дальнейшая судьба норматива

Отложение имплементации "закона об олигархах": какова дальнейшая судьба норматива

Киев • УНН

 • 99438 просмотра

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Украина откладывает имплементацию "закона об олигархах" до окончания войны, но имеет комплексную систему законодательства для борьбы с олигархами. Об этом председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил в интервью Радио Свобода, передает УНН.

Детали

Украинский закон об олигархах вызывает беспокойство у Еврокомиссии и Венецианской комиссии. Они считают, что некоторые нормы закона не соответствуют Европейской конвенции по правам человека.

На вопрос, какова сейчас судьба «закона об олигархах», Стефанчук отметил, что Украина выбрала комплексный подход к решению этого вопроса.

“ Это вообще уникальный закон. Потому что мы получали очень много выводов и рекомендаций. Украина выбрала свой путь. Свой путь – это закон, в котором предусматриваются те или иные вещи, связанные с борьбой с олигархами. Комиссия сказала, что возможен и такой путь, но надо комплексно развивать и другое законодательство, в частности антитрастовое законодательство, в частности законодательство с политическими партиями и другие", - отметил он

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стефанчук рассказал, какие есть механизмы лишения Шуфрича мандата

"Я просто хочу отчитаться, что уже сделала Верховная Рада. Мы приняли уже новый закон об изменениях в Антимонопольный комитет, где четко предусматривали все требования, которые были у Венецианской комиссии, мы приняли соответствующий закон об изменениях об отчетности политических партий, где тоже предусмотрели эти все вещи. Мы сейчас на стадии регистрации закона о лоббизме, где будут четко предусмотрены тоже эти все вещи, связанные с этим. И мы приняли закон, он подписан президентом, о правотворческой деятельности, который предусматривает четкие требования ко всем нормативно-правовым актам, которые существуют в Украине. Это такой комплексный подход, по которому мы идем”, - сказал Стефанчук.

Он отметил, что очень надеется, даже без имплементации закона об олигархах, Украина уже имеет широкую систему законодательства, которая может защитить страну от олигархического влияния.

Стефанчук также добавил, что сейчас «закон об олигархах» существует, но его имплементация в подзаконных актах отложена до окончания войны. Вместо этого Украина будет работать над другими законодательными актами, которые уже приняты.

Напомним

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины отложил создание реестра олигархов до окончания войны. Об этом говорится в распоряжении правительства № 827-р от 19 сентября. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Не появляются на заседаниях: стали известны имена нардепов, которые не получают зарплату

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы