Кабмін відклав створення реєстру олігархів до закінчення війни
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Кабінет міністрів України відклав створення реєстру олігархів до закінчення війни. Про це йдеться в розпорядженні уряду № 827-р від 19 вересня, передає УНН.
Деталі
Кабінет міністрів України вніс зміни до плану заходів щодо запобігання зловживанню надмірним впливом особами, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархами).
У додатку до розпорядження повідомляється, що функціонування та забезпечення можливості наповнення Реєстру олігархів планується "через три місяці з дня припинення/скасування воєнного стану".
Раніше Реєстр олігархів мали створити через три місяці з дня опублікування висновку Венеційської комісії до закону про олігархів.
Доповнення
У березні 2023 року Кабінет міністрів України відтерміновував формування реєстру олігархів.
29 червня 2022 року Президент Володимир Зеленський ввів у дію Положення про реєстр олігархів, яке затвердила Рада національної безпеки і оборони.
У вересні 2021 року Верховна Рада ухвалила закон "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" (№5599).