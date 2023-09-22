Кабмін відклав створення реєстру олігархів до закінчення війни

Деталі

Кабінет міністрів України вніс зміни до плану заходів щодо запобігання зловживанню надмірним впливом особами, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархами).

У додатку до розпорядження повідомляється, що функціонування та забезпечення можливості наповнення Реєстру олігархів планується "через три місяці з дня припинення/скасування воєнного стану".

Раніше Реєстр олігархів мали створити через три місяці з дня опублікування висновку Венеційської комісії до закону про олігархів.

Доповнення

У березні 2023 року Кабінет міністрів України відтерміновував формування реєстру олігархів.

29 червня 2022 року Президент Володимир Зеленський ввів у дію Положення про реєстр олігархів, яке затвердила Рада національної безпеки і оборони.

У вересні 2021 року Верховна Рада ухвалила закон "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" (№5599).