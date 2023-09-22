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Кабмин отложил создание реестра олигархов до окончания войны

Кабмин отложил создание реестра олигархов до окончания войны

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 сентября. УНН. Кабинет министров Украины отложил создание реестра олигархов до окончания войны. Об этом говорится в распоряжении правительства № 827-р от 19 сентября, передает УНН.

Детали

Кабинет министров Украины внес изменения в план мероприятий по предотвращению злоупотребления чрезмерным влиянием лицами, которые имеют значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархами).

В приложении к распоряжению сообщается, что функционирование и обеспечение возможности наполнения Реестра олигархов планируется "через три месяца со дня прекращения/отмены военного положения".

Ранее Реестр олигархов должны были создать через три месяца со дня опубликования заключения Венецианской комиссии к закону об олигархах.

Дополнение

В марте 2023 года Кабинет министров Украины откладывал формирование реестра олигархов.

29 июня 2022 года Президент Владимир Зеленский ввел в действие Положение о реестре олигархов, которое утвердил Совет национальной безопасности и обороны.

В сентябре 2021 года Верховная Рада приняла закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" (№5599).

Украинские Национальные Новости

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