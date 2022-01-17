Відігралися після відставання в 20 очок: "Будівельник" святкував виграш у матчі Суперліги
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. "Харківські Соколи" приймали "Будівельник" у центральному матчі 13-го ігрового тижня регулярного чемпіонату Суперліги України з баскетболу, передає УНН з посиланням на сайт Суперліги.
Деталі
Цей матч можна розділити на дві частини: до великої перерви на паркеті домінували господарі, які на екваторі другої чверті отримали рекордні в цьому матчі 22 очки переваги. Відмінну першу частину матчу провів центровий господарів Александар Зечевіч, який ще до великої перерви записав до активу 17 очок.
"Будівельник" почав повертатися ще до великої перерви, а в другій половині матчу взявся за роботу ще більш завзято. Команда Ігорса Міглінієкса за першу половину пропустила 45 очок, а за другу — 28. При цьому кияни зіграли значно результативніше. Наприкінці третьої чверті гості відібрали лідерство і не віддавали його до завершення матчу. Кияни переграли суперника в "фарбі" (42 очка проти 22) та мали кращі загальні кидкові показники, але ключем до камбека гостей став захист.
"Будівельник", продемонструвавши характер, здобув виїзну перемогу над "Харківськими Соколами" з рахунком 81:73.
Найкращими у переможців стали Дрю Гордон, у якого 15 очок та 16 підбирань, а також Богдан Близнюк, який набрав 24 очки.
Доповнення
Кияни виграли 17 поєдинок та стали другими в турнірній таблиці. Харків'яни мають 15 виграшів та четвертий рядок.