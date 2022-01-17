Відігралися після відставання в 20 очок: "Будівельник" святкував виграш у матчі Суперліги

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 1878 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 11754 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

17:00 • 56375 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 128278 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 192335 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 187101 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 208941 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 196258 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 151649 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 152794 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
95 %
749 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 134805 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 176945 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 114296 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

14:21 • 67654 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

15:57 • 41771 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 467505 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 309408 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 372501 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 484555 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 729446 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Андрій Єрмак

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Кривий Ріг

Німеччина

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 114296 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 176945 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 124170 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 159324 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 182620 перегляди
Актуальне

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Відігралися після відставання в 20 очок: "Будівельник" святкував виграш у матчі Суперліги

Відігралися після відставання в 20 очок: "Будівельник" святкував виграш у матчі Суперліги

Київ • УНН

 • 15363 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. "Харківські Соколи" приймали "Будівельник" у центральному матчі 13-го ігрового тижня регулярного чемпіонату Суперліги України з баскетболу, передає УНН з посиланням на сайт Суперліги.

Деталі

Цей матч можна розділити на дві частини: до великої перерви на паркеті домінували господарі, які на екваторі другої чверті отримали рекордні в цьому матчі 22 очки переваги. Відмінну першу частину матчу провів центровий господарів Александар Зечевіч, який ще до великої перерви записав до активу 17 очок.

"Будівельник" почав повертатися ще до великої перерви, а в другій половині матчу взявся за роботу ще більш завзято. Команда Ігорса Міглінієкса за першу половину пропустила 45 очок, а за другу — 28. При цьому кияни зіграли значно результативніше. Наприкінці третьої чверті гості відібрали лідерство і не віддавали його до завершення матчу. Кияни переграли суперника в "фарбі" (42 очка проти 22) та мали кращі загальні кидкові показники, але ключем до камбека гостей став захист.

"Будівельник", продемонструвавши характер, здобув виїзну перемогу над "Харківськими Соколами" з рахунком 81:73.

Найкращими у переможців стали Дрю Гордон, у якого 15 очок та 16 підбирань, а також Богдан Близнюк, який набрав 24 очки.

Доповнення

Кияни виграли 17 поєдинок та стали другими в турнірній таблиці. Харків'яни мають 15 виграшів та четвертий рядок.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Bitcoin
$86,303.50
Золото
$3,163.00
Tesla
$280.94
Brent
$74.99
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,899.84