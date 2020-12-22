Від радника голови ОДА до заступниці Єрмака: хто така Юлія Свириденко

Освіта: Свириденко в 2008 році закінчила з відзнакою Київський національний торговельно-економічний університет за спеціальністю “менеджмент антимонопольної діяльності”. В тому ж році вступила до аспірантури Київського національного торговельно-економічного університету за спеціальністю “Економіка та управління національним господарством”.

У 2009 році пройшла повний курс бухгалтерського обліку у Київській школі ринкової економіки. Закінчила курси при Фонді державного майна України та є сертифікованим спеціалістом з оцінки нерухомості та обладнання та з оцінки бізнесу, цінних паперів, нематеріальних активів та інтелектуальної власності (2009, 2011). Пройшла серію тренінгів з оцінки землі у Київському міжнародному інституті бізнесу. Закінчила програму навчання менеджерів (2016, Німецька академія управління Нижньої Саксонії (DMAN), Німеччина). Учасник програми “Академія доброго урядування та підвищення компетентності в Європі”, організованій Європейською академією Берліна, при підтримці Міністерства закордонних справ Німеччини (вересень 2016, Берлін). Закінчила програму стратегій зростання приватного сектору, органiзовану Шведським агентством з питань міжнародного розвитку Sida (Швеція, 2017)

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Кар’єра: трудову діяльність розпочала у 2008 році на посаді економіста з фінансової роботи українсько-андоррського спільного підприємства АТ “АМП” (Київ). Згодом працювала оцінювачем Чернігівського міжміського бюро технічної інвентаризації, заступником директора столичної компанії “Еко-Втор”.

У 2011 році була призначена головою Постійного представництва Чернігова у місті Усі (Китайська Народна Республіка) — єдиного представництва українського міста в КНР. Задачею Свириденко було сприяння залученню інвестицій до економіки Чернігова та Чернігівської області.

За результатами роботи в Чернігові було зареєстроване підприємство з вже знайомою назвою “Еко-Втор” зі 100% іноземних інвестицій та здійснено повний супровід інвестиційного проекту будівництва заводу з виробництва поліефірного волокна. Після запуску виробництва працювала на посаді заступника директора заводу з питань зовнішньоекономічної діяльності.

Вже з травня 2015 року Свириденко стала радником голови Чернігівської обласної державної адміністрації Валерія Куліча.

У серпні того ж року очолила Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації.

Під час її діяльності, в період з 2015 по 2017 рік, на різних посадах у Чернігівській ОДА, в економіку області надійшло понад 340 мільйонів доларів США прямих іноземних інвестицій (їх загальний обсяг склав 430 мільйонів доларів США). За темпом зростання інвестицій у 2017 році Чернігівщина зайняла 1 місце в Україні

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З вересня 2017 року виконувала обов’язки 1-го заступника голови Чернігівської обласної державної адміністрації. Згідно з розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 14 березня 2018 року №28-к призначена 1-м заступником голови Чернігівської обласної державної адміністрації.

З 30 липня по 28 листопада 2018 року виконувала обов’язки голови Чернігівської обласної державної адміністрації.

Після цього стала директором компанії “Сідко Україна”, що спеціалізується на виробництві кормів для диких птахів і займається переробкою органічної продукції. За 9 місяців 2019 року на цій посаді задекларувала заробітну плату в 241 тисячу гривень.

З 29 вересня 2019 року Юлія Свириденко стала заступницею Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. За майже три місяці в міністерстві, Свириденко отримала заробітну плату в 462 тисячі гривень.

24 грудня 2019 року обрана Головою правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Член делегації для участі у Тристоронній контактній групі, представник в робочій підгрупі з соціально-економічних питань.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 903-р призначена на посаду першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Згідно з декларацією, Свириденко немає грошових активів. Тільки у її чоловіка Сергія Дерлеменко задекларовано 8 тисяч доларів готівкою. Додамо, що загалом родина Дерлеменко-Свириденко має 21 рахунок у банках, але інформації про кошти відсутня.

Зазначимо, що чоловік Свириденко Сергій Дерлеменко володіє столичною компанією “ДКС Групп”. Основний вид діяльності якої — будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій. Минулого року він отримав дохів в понад 600 тисяч гривень.

У власності родини перебуває три квартири в Чернігові, одна — в Києві. Також Дерлеменко володіє майже 1,5 га землі в невеликому селі Ключків, неподалік Чернігова.

У власності новоспеченої заступниці Андрія Єрмака немає автомобіля, у чоловіка — BMW Х3 за 1 мільйон гривень.

Нагадаємо, УНН повідомляв, що Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Юлії Свириденко заступником керівника Офісу Президента України замість Юлії Ковалів.