Від радника голови ОДА до заступниці Єрмака: хто така Юлія Свириденко
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Сьогодні, 22 грудня, Президент України Володимир Зеленський призначив на посаду заступниці глави Офісу Президента Юлію Свириденко, яка за часів Президента Петра Порошенка була радником голови Чернігівської обласної державної адміністрації Валерія Куліча та певний час сама виконувала обов’язки глави ОДА, інформує УНН.
Освіта: Свириденко в 2008 році закінчила з відзнакою Київський національний торговельно-економічний університет за спеціальністю “менеджмент антимонопольної діяльності”. В тому ж році вступила до аспірантури Київського національного торговельно-економічного університету за спеціальністю “Економіка та управління національним господарством”.
У 2009 році пройшла повний курс бухгалтерського обліку у Київській школі ринкової економіки. Закінчила курси при Фонді державного майна України та є сертифікованим спеціалістом з оцінки нерухомості та обладнання та з оцінки бізнесу, цінних паперів, нематеріальних активів та інтелектуальної власності (2009, 2011). Пройшла серію тренінгів з оцінки землі у Київському міжнародному інституті бізнесу. Закінчила програму навчання менеджерів (2016, Німецька академія управління Нижньої Саксонії (DMAN), Німеччина). Учасник програми “Академія доброго урядування та підвищення компетентності в Європі”, організованій Європейською академією Берліна, при підтримці Міністерства закордонних справ Німеччини (вересень 2016, Берлін). Закінчила програму стратегій зростання приватного сектору, органiзовану Шведським агентством з питань міжнародного розвитку Sida (Швеція, 2017)
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Кар’єра: трудову діяльність розпочала у 2008 році на посаді економіста з фінансової роботи українсько-андоррського спільного підприємства АТ “АМП” (Київ). Згодом працювала оцінювачем Чернігівського міжміського бюро технічної інвентаризації, заступником директора столичної компанії “Еко-Втор”.
У 2011 році була призначена головою Постійного представництва Чернігова у місті Усі (Китайська Народна Республіка) — єдиного представництва українського міста в КНР. Задачею Свириденко було сприяння залученню інвестицій до економіки Чернігова та Чернігівської області.
За результатами роботи в Чернігові було зареєстроване підприємство з вже знайомою назвою “Еко-Втор” зі 100% іноземних інвестицій та здійснено повний супровід інвестиційного проекту будівництва заводу з виробництва поліефірного волокна. Після запуску виробництва працювала на посаді заступника директора заводу з питань зовнішньоекономічної діяльності.
Вже з травня 2015 року Свириденко стала радником голови Чернігівської обласної державної адміністрації Валерія Куліча.
У серпні того ж року очолила Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації.
Під час її діяльності, в період з 2015 по 2017 рік, на різних посадах у Чернігівській ОДА, в економіку області надійшло понад 340 мільйонів доларів США прямих іноземних інвестицій (їх загальний обсяг склав 430 мільйонів доларів США). За темпом зростання інвестицій у 2017 році Чернігівщина зайняла 1 місце в Україні
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З вересня 2017 року виконувала обов’язки 1-го заступника голови Чернігівської обласної державної адміністрації. Згідно з розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 14 березня 2018 року №28-к призначена 1-м заступником голови Чернігівської обласної державної адміністрації.
З 30 липня по 28 листопада 2018 року виконувала обов’язки голови Чернігівської обласної державної адміністрації.
Після цього стала директором компанії “Сідко Україна”, що спеціалізується на виробництві кормів для диких птахів і займається переробкою органічної продукції. За 9 місяців 2019 року на цій посаді задекларувала заробітну плату в 241 тисячу гривень.
З 29 вересня 2019 року Юлія Свириденко стала заступницею Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. За майже три місяці в міністерстві, Свириденко отримала заробітну плату в 462 тисячі гривень.
24 грудня 2019 року обрана Головою правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.
Член делегації для участі у Тристоронній контактній групі, представник в робочій підгрупі з соціально-економічних питань.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 903-р призначена на посаду першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
Згідно з декларацією, Свириденко немає грошових активів. Тільки у її чоловіка Сергія Дерлеменко задекларовано 8 тисяч доларів готівкою. Додамо, що загалом родина Дерлеменко-Свириденко має 21 рахунок у банках, але інформації про кошти відсутня.
Зазначимо, що чоловік Свириденко Сергій Дерлеменко володіє столичною компанією “ДКС Групп”. Основний вид діяльності якої — будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій. Минулого року він отримав дохів в понад 600 тисяч гривень.
У власності родини перебуває три квартири в Чернігові, одна — в Києві. Також Дерлеменко володіє майже 1,5 га землі в невеликому селі Ключків, неподалік Чернігова.
У власності новоспеченої заступниці Андрія Єрмака немає автомобіля, у чоловіка — BMW Х3 за 1 мільйон гривень.
Нагадаємо, УНН повідомляв, що Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Юлії Свириденко заступником керівника Офісу Президента України замість Юлії Ковалів.