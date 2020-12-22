Зеленський звільнив Ковалів і призначив Єрмаку нову заступницю
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Юлії Свириденко заступником керівника Офісу Президента України замість Юлії Ковалів. Відповідний документ від 22 грудня оприлюднено на сайті Глави держави, передає УНН.
"Призначити Свириденко Юлію Анатоліївну заступником керівника Офісу Президента України", - сказано у тексті указу №581/2020.
Крім того, сьогодні Президент підписав указ №580/2020 про звільнення Юлії Ковалів з посади заступниці глави ОП.
Зазначимо, Ковалів обіймала посаду з вересня 2019 року. В Офісі Президента вона відповідала за напрямок економічного розвитку.
Нагадаємо, напередодні народний депутат України Данило Гетманцев повідомив, що Юлія Ковалів покинула пост заступника глави Офісу Президента Андрія Єрмака.