Зеленський звільнив Ковалів і призначив Єрмаку нову заступницю

"Призначити Свириденко Юлію Анатоліївну заступником керівника Офісу Президента України", - сказано у тексті указу №581/2020.

Крім того, сьогодні Президент підписав указ №580/2020 про звільнення Юлії Ковалів з посади заступниці глави ОП.

Зазначимо, Ковалів обіймала посаду з вересня 2019 року. В Офісі Президента вона відповідала за напрямок економічного розвитку.

Нагадаємо, напередодні народний депутат України Данило Гетманцев повідомив, що Юлія Ковалів покинула пост заступника глави Офісу Президента Андрія Єрмака.