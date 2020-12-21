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Кадрові втрати в Офісі Зеленського: Юлія Ковалів залишила посаду

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Юлія Ковалів покинула пост заступника глави Офісу Президента Андрія Єрмака. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат України Данило Гетманцев, інформує УНН.

Кадрові втрати в Офісі Зеленського: Юлія Ковалів залишила посаду

“Юлія Ковалів пішла з посади заступника глави ОП. Це однозначно найсильніша ланка. Сподіваюся не з Команди. Інакше — печаль”, - заявив Гетманцев.

Як раніше повідомляв УНН, позаштатний радник голови Офісу Президента Ігор Уманський подав заяву на звільнення з посади.

Також додамо, що 21 грудня уряд погодив звільнення Ольги Буславець з посади першого заступника міністра енергетики України.

Українські Національні Новини

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