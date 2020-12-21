Кадрові втрати в Офісі Зеленського: Юлія Ковалів залишила посаду

“Юлія Ковалів пішла з посади заступника глави ОП. Це однозначно найсильніша ланка. Сподіваюся не з Команди. Інакше — печаль”, - заявив Гетманцев.

Як раніше повідомляв УНН, позаштатний радник голови Офісу Президента Ігор Уманський подав заяву на звільнення з посади.

Також додамо, що 21 грудня уряд погодив звільнення Ольги Буславець з посади першого заступника міністра енергетики України.