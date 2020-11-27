Єрмак прийняв відставку Уманського

"Сьогодні я мав зустріч зі своїм колишнім радником Ігорем Уманським…Я повторив те, що сказав йому телефоном раніше - вважаю неправильним приймати заяву про відставку не від нього особисто, а прочитати про це в інтернеті", - зазначив він.

Єрмак зазначив, що поважає роботу і професійний шлях Ігоря Уманського.

"Якби я не покладав на його досвід та аналітичні здібності великі надії у контексті подолання корупції в Україні, то не запросив би долучитись до команди Офісу в якості мого радника. За останні місяці в Офісі Президента України було достатньо нарад за участі представників усіх силових та контролюючих органів, на яких Ігор Уманський міг поставити будь-які питання та передати будь-які аналітичні матеріали", - додав керівник Офісу Президента.

Він наголосив, що Уманський "мав абсолютну свободу і всі можливості для цього".

"Вважаю, що для нього були створені усі можливості аби донести будь-яку необхідну інформацію до керівництва держави, до уряду та правоохоронної системи. І якщо цього не вдалось зробити, то точно не через нас. Бажаю Ігорю удачі з його новими проектами, сподіваюсь що він візьме вектор на конструктивність, і ми всі разом працюватимемо над тим, щоб подолати корупцію в Україні", - підсумував він.

Як раніше повідомлялося в УНН, позаштатний радник голови Офісу Президента Ігор Уманський подав заяву на звільнення з посади.