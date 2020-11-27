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Ермак принял отставку Уманского

Ермак принял отставку Уманского

Киев  •  УНН

 • 35482 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что принял заявление об увольнении с должности своего внештатного советника Игоря Уманского. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Сегодня я встретился со своим бывшим советником Игорем Уманским... Я повторил то, что сказал ему по телефону раньше - считаю неправильным принимать заявление об отставке не от него лично, а прочитать об этом в интернете", - отметил он.

Ермак отметил, что уважает работу и профессиональный путь Игоря Уманского.

"Если бы я не возлагал на его опыт и аналитические способности большие надежды в контексте преодоления коррупции в Украине, то не пригласил бы присоединиться к команде Офиса в качестве моего советника. За последние месяцы в Офисе Президента Украины было достаточно совещаний с участием представителей всех силовых и контролирующих органов, на которых Игорь Уманский мог задать любые вопросы и передать любые аналитические материалы", - добавил руководитель Офиса Президента.

Он отметил, что Уманский "имел абсолютную свободу и все возможности для этого".

"Считаю, что для него были созданы все возможности, чтобы донести любую необходимую информацию до руководства государства, правительству и правоохранительной системе. И если этого не удалось сделать, то точно не из-за нас. Желаю Игорю удачи с его новыми проектами, надеюсь что он возьмет вектор на конструктивность, и мы все вместе будем работать над тем, чтобы преодолеть коррупцию в Украине", - подытожил он.

Как ранее сообщалось в УНН, внештатный советник главы Офиса Президента Игорь Уманский подал заявление на увольнение с должности.

Украинские Национальные Новости

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