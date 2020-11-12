"Карантин вихідного дня": з Офісу Президента почали звільнятися чиновники

“Карантин вихідного дня? Ок! Тоді - всі на вихід! І я почну перший. Відповідну заяву подав на Банкову. Щодо причини відставки - все після прийняття рішення за моєю заявою. Обов’язково запрошу усіх, кому не байдуже. ВідпочивайТЕ!” - написав Ігор Уманський.

В заяві, яка датується 12 листопада 2020 року, вказано, що він просить звільнити його з займаною посади за власним бажанням.

Додамо, що з 5 по 30 березня 2020 року Уманський був міністром фінансів України в уряді Дениса Шмигаля.