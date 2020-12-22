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От советника председателя ОГА до заместителя Ермака: кто такая Юлия Свириденко

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 декабря. УНН. Сегодня, 22 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность заместителя главы Офиса Президента Юлию Свириденко, которая во времена президента Петра Порошенко была советником председателя Черниговской областной государственной администрации Валерия Кулича и некоторое время сама исполняла обязанности главы ОГА, передает УНН.

От советника председателя ОГА до заместителя Ермака: кто такая Юлия Свириденко

Образование: Свириденко в 2008 году окончила с отличием Киевский национальный торгово-экономический университет по специальности “менеджмент антимонопольной деятельности”. В том же году поступила в аспирантуру Киевского национального торгово-экономического университета по специальности “Экономика и управление национальным хозяйством”.

В 2009 году прошла полный курс бухгалтерского учета в Киевской школе рыночной экономики. Окончила курсы при Фонде государственного имущества Украины и является сертифицированным специалистом по оценке недвижимости и оборудования и по оценке бизнеса, ценных бумаг, нематериальных активов и интеллектуальной собственности (2009, 2011). Прошла серию тренингов по оценке земли в Киевском международном институте бизнеса. Окончила программу обучения менеджеров (2016 Немецкая академия управления Нижней Саксонии (DMAN), Германия). Участник программы “Академия хорошего управления и повышение компетентности в Европе”, организованной Европейской академией Берлина при поддержке Министерства иностранных дел Германии (сентябрь 2016 Берлин). Закончила программу стратегий роста частного сектора, организованную Шведским агентством по международному развитию Sida (Швеция, 2017)

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Карьера: трудовую деятельность начала в 2008 году в должности экономиста по финансовой работе украинско-андоррского совместного предприятия АО “АМП” (Киев). Впоследствии работала оценщиком Черниговского междугородного бюро технической инвентаризации, заместителем директора столичной компании “Эко-Втор”.

В 2011 году была назначена председателем Постоянного представительства Чернигова в городе Уси (Китайская Народная Республика) — единственного представительства украинского города в КНР. Задачей Свириденко было содействие привлечению инвестиций в экономику Чернигова и Черниговской области.

По результатам работы в Чернигове было зарегистрировано предприятие с уже знакомым названием “Эко-Втор” со 100% иностранных инвестиций и осуществлено полное сопровождение инвестиционного проекта строительства завода по производству полиэфирного волокна. После запуска производства работала в должности заместителя директора завода по внешнеэкономической деятельности.

Уже с мая 2015 года Свириденко стала советником председателя Черниговской областной государственной администрации Валерия Кулича.

В августе того же года возглавила Департамент экономического развития Черниговской областной государственной администрации.

Во время ее деятельности, в период с 2015 по 2017 год, на разных должностях в Черниговской ОГА, в экономику области поступило более 340 миллионов долларов США прямых иностранных инвестиций (их общий объем составил 430 миллионов долларов США). По темпу роста инвестиций в 2017 году Черниговская область заняла 1 место в Украине

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С сентября 2017 года исполняла обязанности 1-го заместителя председателя Черниговской областной государственной администрации. Согласно распоряжению председателя облгосадминистрации от 14 марта 2018 года № 28-к назначена 1-м заместителем председателя Черниговской областной государственной администрации.

С 30 июля по 28 ноября 2018 года исполняла обязанности председателя Черниговской областной государственной администрации.

После этого стала директором компании “Сидко Украина”, специализирующейся на производстве кормов для диких птиц и занимается переработкой органической продукции. За 9 месяцев 2019 года на этом посту задекларировала заработную плату в 241 тысячу гривен.

С 29 сентября 2019 года Юлия Свириденко стала заместителем Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. За почти три месяца в министерстве, Свириденко получила заработную плату в 462 тысячи гривен.

24 декабря 2019 года избрана Председателем правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.

Член делегации для участия в Трехсторонний контактной группе, представитель в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам.

Распоряжением Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 года № 903-р назначена на должность первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Согласно декларации, у Свириденко нет денежных активов. Только у ее мужа Сергея Дерлеменко задекларировано 8 тысяч долларов наличными. Добавим, что в целом семья Дерлеменко-Свириденко имеет 21 счет в банках, но информация о средствах отсутствует.

Отметим, что муж Свириденко Сергей Дерлеменко обладает столичной компанией “ДКС Групп”. Основной вид деятельности которой — строительство сооружений электроснабжения и телекоммуникаций. В прошлом году он получил дохив в более 600 тысяч гривен.

В собственности семьи находится три квартиры в Чернигове, одна — в Киеве. Также Дерлеменко обладает почти 1,5 га земли в небольшом селе Ключкив, неподалеку от Чернигова.

В собственности новоиспеченной заместителя Андрея Ермака нет автомобиля, у мужчины — BMW Х3 за 1 миллион гривен.

Напомним, УНН сообщал, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Юлии Свириденко заместителем руководителя Офиса Президента Украины вместо Юлии Кузнецов.

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