Дніпропетровську облраду очолить “слуга” з мільйонними статками та нерухомим майном
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Депутат від “Слуги народу” Микола Лукашук очолить Дніпропетровську обласну раду. Про це повідомила пресслужба партії “Слуга народу”, інформує УНН.
"Дніпропетровську обласну раду очолить представник „Слуги народу“ Микола Лукашук. Його підтримали більшість депутатів на другому пленарному засіданні першої сесії облради”, — йдеться в повідомленні.
У “Слузі народу” додали, що Микола Лукашук обіймав керівні посади на підприємствах малого бізнесу. 14 років працює у сфері арбітражного управління. Очолює Національну асоціацію арбітражних керуючих України, є членом Ради відділення Асоціації правників України в Дніпропетровській області.
Зазначимо, що Лукашук у 2002 році закінчив Київський національний економічний університет за спеціальністю “Менеджмент організацій”. А три роки тому здобув вищу юридичну освіту за спеціальністю “Право” в Одеській юридичній академії. З 2019 року входив до складу робочої групи при Міністерстві юстиції з питань удосконалення законодавства у сфері банкрутства. Також був керуючим партнером Юридичної фірми ТОВ “Правова константа” в Кривому Розі, 80% якої належить дружині Лукашука — Любові. До того ж вона володіє четвертою частиною ТОВ “Промбаза 2015”.
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З листопада 2019 року Лукашук обіймав посаду голови некомерційної професійної організації “Національна асоціація арбітражних керуючих України”. У жовтні 2020 року обраний депутатом Дніпропетровської обласної ради від партії “Слуга народу”.
В опублікованій декларації Лукашука вказано чотири квартири в Кривому Розі: дві — у спільній власності з членами родини, одна квартира належить йому, ще одна — дружині Любові Лукашук. Також новоспечений очільник Дніпропетровської облради володіє житловим будинком площею 238 кв. м й приміщенням у Кривому Розі площею в 282 кв. м. До того, у Любові Лукашук у власності є земельна ділянка площею в 781 кв. м.
Зазначимо, що Микола Лукашук задекларував дохід у розмірі 2,801 млн грн. У дружини дохід становив понад 425 тис. грн.
На рахунках сім’ї перебуває понад мільйон гривень у трьох банках — “Універсал банк”, “OTP банк” та “ПриватБанк”. Ще 200 тис. доларів та 48 тис. євро готівкою задекларовані на Любов Лукашук.
Є у власності родини Лукашуків і цінні аксесуари та одяг. Так, глава родини задекларував годинник “Breitling” вартістю 210 тис. грн, а в його дружини — “TAG HEUER Formula 1” за 105 тис. грн. Шуба із соболя дружини Лукашука коштує 169 тис. грн, а з хутра рисі — 130 тис.
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Офіційно Лукашук задекларував чотири автомобілі, два з яких перебувають у власності компанії “Правова константа”:
— Mercedes-Benz S 500 2012 року. Вартість транспортного засобу 651 тис. грн, яке належить компанії “Правова константа”;
— BMW 730LD 2017 року, вартістю понад 1 мільйон гривень.
Scoda Superb належить Любові Лукашук і була придбана в 2018 році за понад 1,1 млн грн. У Миколи Лукашука BMW Х5 за майже такі ж самі кошти.
Нагадаємо, новопризначеному голові Запорізької ОДА Олександру Старуху, який уже перебував на цій посаді в період з 2008 по 2010 рік, належить квартира у Києві та земельна ділянка площею 2 гектари неподалік від столиці.