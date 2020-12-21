Дніпропетровську облраду очолить “слуга” з мільйонними статками та нерухомим майном

"Дніпропетровську обласну раду очолить представник „Слуги народу“ Микола Лукашук. Його підтримали більшість депутатів на другому пленарному засіданні першої сесії облради”, — йдеться в повідомленні.

У “Слузі народу” додали, що Микола Лукашук обіймав керівні посади на підприємствах малого бізнесу. 14 років працює у сфері арбітражного управління. Очолює Національну асоціацію арбітражних керуючих України, є членом Ради відділення Асоціації правників України в Дніпропетровській області.

Зазначимо, що Лукашук у 2002 році закінчив Київський національний економічний університет за спеціальністю “Менеджмент організацій”. А три роки тому здобув вищу юридичну освіту за спеціальністю “Право” в Одеській юридичній академії. З 2019 року входив до складу робочої групи при Міністерстві юстиції з питань удосконалення законодавства у сфері банкрутства. Також був керуючим партнером Юридичної фірми ТОВ “Правова константа” в Кривому Розі, 80% якої належить дружині Лукашука — Любові. До того ж вона володіє четвертою частиною ТОВ “Промбаза 2015”.

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З листопада 2019 року Лукашук обіймав посаду голови некомерційної професійної організації “Національна асоціація арбітражних керуючих України”. У жовтні 2020 року обраний депутатом Дніпропетровської обласної ради від партії “Слуга народу”.

В опублікованій декларації Лукашука вказано чотири квартири в Кривому Розі: дві — у спільній власності з членами родини, одна квартира належить йому, ще одна — дружині Любові Лукашук. Також новоспечений очільник Дніпропетровської облради володіє житловим будинком площею 238 кв. м й приміщенням у Кривому Розі площею в 282 кв. м. До того, у Любові Лукашук у власності є земельна ділянка площею в 781 кв. м.

Зазначимо, що Микола Лукашук задекларував дохід у розмірі 2,801 млн грн. У дружини дохід становив понад 425 тис. грн.

На рахунках сім’ї перебуває понад мільйон гривень у трьох банках — “Універсал банк”, “OTP банк” та “ПриватБанк”. Ще 200 тис. доларів та 48 тис. євро готівкою задекларовані на Любов Лукашук.

Є у власності родини Лукашуків і цінні аксесуари та одяг. Так, глава родини задекларував годинник “Breitling” вартістю 210 тис. грн, а в його дружини — “TAG HEUER Formula 1” за 105 тис. грн. Шуба із соболя дружини Лукашука коштує 169 тис. грн, а з хутра рисі — 130 тис.

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Офіційно Лукашук задекларував чотири автомобілі, два з яких перебувають у власності компанії “Правова константа”:

— Mercedes-Benz S 500 2012 року. Вартість транспортного засобу 651 тис. грн, яке належить компанії “Правова константа”;

— BMW 730LD 2017 року, вартістю понад 1 мільйон гривень.

Scoda Superb належить Любові Лукашук і була придбана в 2018 році за понад 1,1 млн грн. У Миколи Лукашука BMW Х5 за майже такі ж самі кошти.

Нагадаємо, новопризначеному голові Запорізької ОДА Олександру Старуху, який уже перебував на цій посаді в період з 2008 по 2010 рік, належить квартира у Києві та земельна ділянка площею 2 гектари неподалік від столиці.