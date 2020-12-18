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Квартира у столиці, земля під Києвом, доходи - лише в дружини: декларація голови Запорізької ОДА

Київ • УНН

 • 14743 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Новопризначеному голові Запорізької ОДА Олександру Старуху, який уже перебував на цій посаді в період з 2008 по 2010 рік, належить квартира у Києві та земельна ділянка площею 2 гектари неподалік від столиці. Про це свідчать дані з декларації чиновника, інформує УНН.

Квартира у столиці, земля під Києвом, доходи - лише в дружини: декларація голови Запорізької ОДА

Перебуваючи на посаді керівника головної служби регіональної політики Секретаріату тодішнього президента України Віктора Ющенка, Олександр Старух в листопаді 2007 року отримав у власність земельну ділянку площею у 2 гектари в селі Шпитьки Києво-Святошинського району. А вже перебуваючи на посаді тимчасового виконувача обов'язків голови Запорізької обласної державної адміністрації, у червні 2008 року придбав квартиру в Києві площею в 135 квадратних метрів. У Запоріжжі у спільній власності родини перебуває дві квартири.

Відзначимо, що в декларації тоді ще депутат Запорізької обласної ради за 2019 рік не вказав свої особисті доходи. Проте, заробітна плата дружини Марини Бессонової становила майже 200 тисяч гривень. Трішки більше 9 тисяч гривень надходили до сімейного бюджету з банківських рахунків Бессонової.

Офіційно автомобіля у Старуха немає, авто “Peugeot 308”, придбане за 186 тисяч гривень у 2011 році, належить дружині.

Щодо грошових активів, то сім'я Старуха-Бессонової має 17 тисяч доларів готівкою, також у дружини на рахунку в “Альфа-Банку” - 64 534 гривні, а в “ПриватБанку” - 44 861 гривня.

Відомо ще про 3 рахунки в “ПриватБанку” доньки Євгенії та 13 рахунків Марини Бессонової (1 - “Альфа Банк”, 12 - “ПриватБанк”).

Щодо політичної кар'єри Старуха, то відзначимо, що з квітня 2005 по січень 2006 року він працював інспектором відділу регіональної політики департаменту регіональної політики Головної служби регіональної та кадрової політики, у січні — грудні 2006 року — головний консультант — інспектор відділу регіональної політики та місцевого самоврядування департаменту регіональної політики Головної служби регіональної та кадрової політики Секретаріату Президента України. У грудні 2006 року призначений заступником керівника служби регіональної політики — керівником департаменту регіональної політики Головної служби регіональної політики Секретаріату Президента України. З квітня по вересень 2007 року — заступник керівника Головної служби регіональної політики — керівник департаменту регіональної політики Секретаріату Президента України. У вересні 2007 — серпні 2008 року — керівник Головної служби регіональної політики Секретаріату Президента України Віктора Ющенка.

31 травня 2008 Указом Президента України № 497/2008 призначений тимчасовим виконувачем обов'язків голови Запорізької обласної державної адміністрації. Указом Президента України від 25 вересня 2008 року № 848/2008 призначений головою Запорізької обласної державної адміністрації. 18 березня 2010 року звільнений експрезидентом Віктором Януковичем.

Після того, як пішов з губернаторської посади, Старух займався науковою діяльністю: з травня 2010 по травень 2013 року — докторант Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені Івана Федоровича Кураса НАН України. З серпня 2013 року — виконувач обов'язків голови Запорізької обласної організації політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина". Депутат Запорізької обласної ради.

Нагадаємо, УНН повідомляв, що сьогодні Президент України Володимир Зеленський призначив головою Запорізької ОДА Олександра Старуха, який обіймав цю посаду за президентства Віктора Ющенка.

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