Квартира в столице, земля под Киевом, доходы - лишь у жены: декларация главы Запорожской ОГА

$41.320.07
47.030.11
ukru
Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 31551 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 67878 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 115437 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 108940 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 62288 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 72164 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 186412 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150408 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 158303 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Эксклюзив
14 апреля, 11:31 • 138577 просмотра

Фейковая инвалидность: сколько работников государственных и правоохранительных органов в поле зрения следователей – ответ ГБР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+13°
2.5м/с
36%
Популярные новости

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 18333 просмотра

У Общественного вещания новый председатель правления: выбрали Николая Чернотицкого

15 апреля, 14:36 • 11873 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 16218 просмотра

Вопрос территорий для нас является красной линией: Зеленский о заявлении Виткоффа относительно "мирного соглашения"

15 апреля, 14:57 • 14856 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 13355 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 115437 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 108940 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 86749 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 98913 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 128892 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Денис Шмыгаль

Дональд Трамп

Михаил Радуцкий

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Европа

Китай

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

18:07 • 5194 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 10551 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 13358 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 16220 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 18337 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Boeing 737 MAX

Телеграмма

Шахед-136

БМ-27 "Ураган"

Квартира в столице, земля под Киевом, доходы - лишь у жены: декларация главы Запорожской ОГА

Киев • УНН

 • 14743 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Новоназначенному председателю Запорожской ОГА Александру Старуху, который уже находился на этом посту в период с 2008 по 2010 год, принадлежит квартира в Киеве и земельный участок площадью 2 гектара неподалеку от столицы. Об этом свидетельствуют данные из декларации чиновника, передает УНН.

Квартира в столице, земля под Киевом, доходы - лишь у жены: декларация главы Запорожской ОГА

Находясь на посту руководителя главной службы региональной политики Секретариата тогдашнего президента Украины Виктора Ющенко, Александр Старух в ноябре 2007 года получил в собственность земельный участок площадью в 2 гектара в селе Шпитьки Киево-Святошинского района. А уже будучи временно исполняющим обязанности председателя Запорожской областной государственной администрации, в июне 2008 года приобрел квартиру в Киеве площадью в 135 квадратных метров. В Запорожье в общей собственности семьи находится две квартиры.

Отметим, что в декларации тогда еще депутат Запорожского областного совета за 2019 год не указал свои личные доходы. Однако, заработная плата жены Марины Бессоновой составила почти 200 тыс. гривен. Чуть больше 9000 гривен поступали в семейный бюджет с банковских счетов Бессоновой.

Официально автомобиля у Старуха нет, авто "Peugeot 308", приобретенное за 186 тыс. гривен в 2011 году, принадлежит жене.

Что касается денежных активов, то семья Старуха-Бессоновой имеет 17 тысяч долларов наличными, также у жены на счету в "Альфа-Банке" - 64 534 гривны, а в "ПриватБанке" - 44 861 гривна.

Известно еще о 3 счетах в "ПриватБанке" дочки Евгении и 13 счетах Марины Бессоновой (1 - "Альфа Банк", 12 - "ПриватБанк").

Что касается политической карьеры Старуха, то отметим, что с апреля 2005 по январь 2006 года он работал инспектором отдела региональной политики департамента региональной политики Главной службы региональной и кадровой политики, в январе - декабре 2006 года - главный консультант - инспектор отдела региональной политики и местного самоуправления департамента региональной политики Главной службы региональной и кадровой политики Секретариата Президента Украины. В декабре 2006 года назначен заместителем руководителя службы региональной политики - руководителем департамента региональной политики Главной службы региональной политики Секретариата Президента Украины. С апреля по сентябрь 2007 года - заместитель руководителя Главной службы региональной политики - руководитель департамента региональной политики Секретариата Президента Украины. В сентябре 2007 - августе 2008 года - руководитель Главной службы региональной политики Секретариата Президента Украины Виктора Ющенко.

31 мая 2008 года Указом Президента Украины № 497/2008 назначен временно исполняющим обязанности председателя Запорожской областной государственной администрации. Указом Президента Украины от 25 сентября 2008 года № 848/2008 назначен председателем Запорожской областной государственной администрации. 18 марта 2010 года уволен экс-президентом Виктором Януковичем.

После того, как ушел с губернаторской должности, Старух занимался научной деятельностью: с мая 2010 по май 2013 года - докторант Института политических и этнонациональных исследований имени Ивана Федоровича Кураса НАН Украины. С августа 2013 года - исполняющий обязанности председателя Запорожской областной организации политической партии "Батькивщина". Депутат Запорожского областного совета.

Напомним, УНН сообщал, что сегодня Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Запорожской ОГА Александра Старуха, который занимал эту должность при президентстве Виктора Ющенко.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$64.89
Bitcoin
$83,834.60
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.41
Золото
$3,257.39
Ethereum
$1,593.00