Квартира в столице, земля под Киевом, доходы - лишь у жены: декларация главы Запорожской ОГА

Находясь на посту руководителя главной службы региональной политики Секретариата тогдашнего президента Украины Виктора Ющенко, Александр Старух в ноябре 2007 года получил в собственность земельный участок площадью в 2 гектара в селе Шпитьки Киево-Святошинского района. А уже будучи временно исполняющим обязанности председателя Запорожской областной государственной администрации, в июне 2008 года приобрел квартиру в Киеве площадью в 135 квадратных метров. В Запорожье в общей собственности семьи находится две квартиры.

Отметим, что в декларации тогда еще депутат Запорожского областного совета за 2019 год не указал свои личные доходы. Однако, заработная плата жены Марины Бессоновой составила почти 200 тыс. гривен. Чуть больше 9000 гривен поступали в семейный бюджет с банковских счетов Бессоновой.

Официально автомобиля у Старуха нет, авто "Peugeot 308", приобретенное за 186 тыс. гривен в 2011 году, принадлежит жене.

Что касается денежных активов, то семья Старуха-Бессоновой имеет 17 тысяч долларов наличными, также у жены на счету в "Альфа-Банке" - 64 534 гривны, а в "ПриватБанке" - 44 861 гривна.

Известно еще о 3 счетах в "ПриватБанке" дочки Евгении и 13 счетах Марины Бессоновой (1 - "Альфа Банк", 12 - "ПриватБанк").

Что касается политической карьеры Старуха, то отметим, что с апреля 2005 по январь 2006 года он работал инспектором отдела региональной политики департамента региональной политики Главной службы региональной и кадровой политики, в январе - декабре 2006 года - главный консультант - инспектор отдела региональной политики и местного самоуправления департамента региональной политики Главной службы региональной и кадровой политики Секретариата Президента Украины. В декабре 2006 года назначен заместителем руководителя службы региональной политики - руководителем департамента региональной политики Главной службы региональной политики Секретариата Президента Украины. С апреля по сентябрь 2007 года - заместитель руководителя Главной службы региональной политики - руководитель департамента региональной политики Секретариата Президента Украины. В сентябре 2007 - августе 2008 года - руководитель Главной службы региональной политики Секретариата Президента Украины Виктора Ющенко.

31 мая 2008 года Указом Президента Украины № 497/2008 назначен временно исполняющим обязанности председателя Запорожской областной государственной администрации. Указом Президента Украины от 25 сентября 2008 года № 848/2008 назначен председателем Запорожской областной государственной администрации. 18 марта 2010 года уволен экс-президентом Виктором Януковичем.

После того, как ушел с губернаторской должности, Старух занимался научной деятельностью: с мая 2010 по май 2013 года - докторант Института политических и этнонациональных исследований имени Ивана Федоровича Кураса НАН Украины. С августа 2013 года - исполняющий обязанности председателя Запорожской областной организации политической партии "Батькивщина". Депутат Запорожского областного совета.

Напомним, УНН сообщал, что сегодня Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Запорожской ОГА Александра Старуха, который занимал эту должность при президентстве Виктора Ющенко.