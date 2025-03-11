Від питання, що треба припинити війну, ми перейшли до питання, як її припинити - радник Трампа з нацбезпеки

Радник президента США з національної безпеки Майк Волц заявив, що від питання, що треба припинити війну, перейшли до питання як її припинити. Про це він сказав за результатами зустрічі делегацій України та США у Джидді, передає УНН.

Ми говорили про дуже багато різних речей, про затриманих осіб, військовополонених. Війна повинна закінчитися. Ми перейшли від питання, що війну треба припинити, до питання як припинити цю війну. Президент Трамп просто перепрофілював всі глобальні перемовини. Ми говорили з російською стороною і тепер ми перейшли до питання, яким чином припинити війну - сказав Волц.

Доповнення

Радник президента США з національної безпеки Майкл Волтц заявив, що українська делегація зробила дуже чітке повідомлення, що вони поділяють бачення президента США Дональда Трампа щодо миру.

Україна висловила готовність прийняти американську пропозицію щодо 30-денного режиму припинення вогню за умови прийняття та одночасного виконання російською федерацією.