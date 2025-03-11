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От вопроса, как прекратить войну, мы перешли к вопросу, как ее прекратить - советник Трампа по национальной безопасности

Киев • УНН

 • 17183 просмотра

Советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц заявил о переходе от вопроса необходимости прекращения войны к поиску конкретных путей ее завершения. Украина готова принять предложение США о 30-дневном прекращении огня.

От вопроса, как прекратить войну, мы перешли к вопросу, как ее прекратить - советник Трампа по национальной безопасности

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что от вопроса, что нужно прекратить войну, перешли к вопросу, как ее прекратить. Об этом он сказал по итогам встречи делегаций Украины и США в Джидде, передает УНН.

Мы говорили о очень многих разных вещах, о задержанных лицах, военнопленных. Война должна закончиться. Мы перешли от вопроса, что войну нужно прекратить, к вопросу, как прекратить эту войну. Президент Трамп просто перепрофилировал все глобальные переговоры. Мы говорили с российской стороной и теперь мы перешли к вопросу, каким образом прекратить войну

- сказал Уолтц.

Дополнение

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц заявил, что украинская делегация сделала очень четкое сообщение, что они разделяют видение президента США Дональда Трампа относительно мира.

Украина высказала готовность принять американское предложение о 30-дневном режиме прекращения огня при условии принятия и одновременного выполнения Российской Федерацией.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
Майкл Уолтц
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