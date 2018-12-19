Від початку заморозків у Києві майже 700 разів викликали поліцію через ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Від початку заморозків, коли на дорогах була ожеледиця, у Києві викликали поліцію через дорожньо-транспортну пригоду 677 разів. Про це УНН повідомили у прес-службі патрульної поліції Києва.
"По місту Києву з 16 грудня, 12 годин ночі по 19 грудня в Києві надійшло на лінію "102" 677 викликів про вчинення дорожньо-транспортної пригоди", - сказали у прес-службі.
Як повідомляв УНН, у Києві маршрутка влетіла в дерево.
Нагадаємо, на Одеській трасі одна за одною сталися три ДТП. Серед трьох постраждалих є дитина.
Нагадаємо, бус з пасажирами потрапив у ДТП, семеро осіб в лікарні.