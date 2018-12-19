С начала заморозков в Киеве почти 700 раз вызывали полицию из-за ДТП

"По городу Киеву с 16 декабря, 12:00 ночи по 19 декабря в Киеве поступило на линию "102" 677 вызовов о совершении дорожно-транспортного происшествия", - сказали в пресс-службе.



Как сообщал УНН, в Киеве маршрутка влетела в дерево.



Напомним, на Одесской трассе одна за другой произошли три ДТП. Среди трех пострадавших есть ребенок.



Напомним, бус с пассажирами попал в ДТП, семь человек в больнице.