С начала заморозков в Киеве почти 700 раз вызывали полицию из-за ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. С начала заморозков, когда на дорогах был гололед, в Киеве вызвали полицию из-за дорожно-транспортное происшествие 677 раз. Об этом сообщили УНН в пресс-службе патрульной полиции Киева.
"По городу Киеву с 16 декабря, 12:00 ночи по 19 декабря в Киеве поступило на линию "102" 677 вызовов о совершении дорожно-транспортного происшествия", - сказали в пресс-службе.
Как сообщал УНН, в Киеве маршрутка влетела в дерево.
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Напомним, бус с пассажирами попал в ДТП, семь человек в больнице.