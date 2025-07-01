"Victory 45-47": Трамп створив парфуми на честь перемог у 2016 і 2024 роках

Президент США Дональд Трамп оголосив про початок продажів парфумів власного бренду на честь своїх перемог на виборах 2016 і 2024 років. Про це він написав у соціальній мережі Truth Social, передає УНН.

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Аромати Трампа вже тут. Вони називаються "Victory 45-47", тому що вони присвячені перемозі, силі та успіху - для чоловіків і жінок. Придбайте собі флакончик, і не забудьте придбати його для своїх коханих. Насолоджуйтесь, розважайтесь і продовжуйте перемагати – написав Трамп.

Придбати парфуми можна за посиланням.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що сімейний бізнес Дональда Трампа повністю погасив кредит у розмірі 160 мільйонів доларів за офісний хмарочос на 40 Волл-стріт.

Також УНН повідомляв, що Дональд Трамп отримав понад 57 мільйонів доларів від криптовалютної платформи World Liberty Financial.