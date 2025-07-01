"Победа 45-47": Трамп создал духи в честь побед в 2016 и 2024 годах
Киев • УНН
Дональд Трамп начал продажу парфюмерии под собственным брендом "Victory 45-47", посвященной его победам на выборах. Ароматы, "для мужчин и женщин", доступны для приобретения через онлайн-магазин.
Президент США Дональд Трамп объявил о начале продаж парфюма собственного бренда в честь своих побед на выборах 2016 и 2024 годов. Об этом он написал в социальной сети Truth Social, передает УНН.
Подробности
Ароматы Трампа уже здесь. Они называются "Victory 45-47", потому что они посвящены победе, силе и успеху – для мужчин и женщин. Приобретите себе флакончик, и не забудьте приобрести его для своих любимых. Наслаждайтесь, развлекайтесь и продолжайте побеждать
Приобрести парфюм можно по ссылке.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что семейный бизнес Дональда Трампа полностью погасил кредит в размере 160 миллионов долларов за офисный небоскреб на 40 Уолл-стрит.
Также УНН сообщал, что Дональд Трамп получил более 57 миллионов долларов от криптовалютной платформы World Liberty Financial.