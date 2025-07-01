"Победа 45-47": Трамп создал духи в честь побед в 2016 и 2024 годах

Президент США Дональд Трамп объявил о начале продаж парфюма собственного бренда в честь своих побед на выборах 2016 и 2024 годов. Об этом он написал в социальной сети Truth Social, передает УНН.

Подробности

Ароматы Трампа уже здесь. Они называются "Victory 45-47", потому что они посвящены победе, силе и успеху – для мужчин и женщин. Приобретите себе флакончик, и не забудьте приобрести его для своих любимых. Наслаждайтесь, развлекайтесь и продолжайте побеждать – написал Трамп.

Приобрести парфюм можно по ссылке.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что семейный бизнес Дональда Трампа полностью погасил кредит в размере 160 миллионов долларов за офисный небоскреб на 40 Уолл-стрит.

Также УНН сообщал, что Дональд Трамп получил более 57 миллионов долларов от криптовалютной платформы World Liberty Financial.