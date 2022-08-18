Вибухи у районі аеродрому Бельбек: окупанти знову заявляють про ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. У тимчасово окупованому Криму повідомляли про потужні вибухи у районі аеродрому "Бельбек", проте "влада" окупантів каже, що працювала ППО. Про це інформує УНН з посиланням на соцмережі.
Деталі
Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявляє, що над аеродромом Бельбек "засоби ППО збили безпілотний літальний апарат". За версією російських окупантів, це уже другий за вечір збитий у Криму безпілотник.
Доповнення
Журналіст Reuters пише, що в районі аеродрому Бельбек пролунало щонайменше чотири вибухи.
Нагадаємо
У Севастополі прогриміли вибухи на російському військовому аеродромі "Бельбек". Як кажуть жителі тимчасово окупованого Криму, вони чули кілька потужних вибухів, після цього на місце події поїхали російські рятувальники.
Жителі Керчі заявили, що ввечері, 18 серпня, чули гучні звуки, схожі на вибухи. За інформацією із соцмереж, перші гучні вибухи "вся Керч почула" о 20:42. У людей затремтіли шибки, спрацювали сирени автомобілів. Керчани почали писати, що бачили у небі світлу димову смугу.
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