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Взрывы в районе аэродрома Бельбек: оккупанты снова заявляют о ПВО

Киев • УНН

 • 234267 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Во временно оккупированном Крыму сообщали о мощных взрывах в районе аэродрома "Бельбек", однако "власть" оккупантов говорит, что работала ПВО. Об этом информирует УНН со ссылкой на соцсети.

Взрывы в районе аэродрома Бельбек: оккупанты снова заявляют о ПВО

Детали

Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявляет, что над аэродромом Бельбек "средства ПВО сбили беспилотный летательный аппарат". По версии российских оккупантов, это уже второй за вечер сбитый в Крыму беспилотник.

Дополнение

Журналист Reuters пишет, что в районе аэродрома Бельбек раздалось по меньшей мере четыре взрыва.

Напомним 

В Севастополе прогремели взрывы на российском военном аэродроме "Бельбек". Как говорят жители временно оккупированного Крыма, они слышали несколько мощных взрывов, после этого на место происшествия отправились российские спасатели.

Жители Керчи заявили, что вечером, 18 августа, слышали громкие звуки, похожие на взрывы. По информации из соцсетей, первые громкие взрывы "вся Керчь услышала" в 20:42. У людей задрожали стекла, сработали сирены автомобилей. Керчане начали писать, что видели в небе светлую дымовую полосу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Хлопок" и воздушная тревога в Крыму: Арестович прокомментировал взрывы в Керчи и Севастополе

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