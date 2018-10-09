Вибухи на Чернігівщині: в ОДА запевнили, що загиблих та поранених немає

"Якщо людина звертається до лікувального закладу, їй надається медична допомога. Екстрена медична допомога в штатному режимі також працює. Усі евакуаційні заходи виконані. На даний час інформації про те, що є загиблі або поранені, немає", – проінформував Гармаш.

Як повідомляв УНН, о 3:30 надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області, стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.

Організовано евакуацію населення з зони можливого ураження. Евакуйовано вже близько 12 тис. осіб. При цьому, стало відомо, що на складах зберігається орієнтовно 88 тис. тонн боєприпасів. Хімічної зброї на військових складах немає.