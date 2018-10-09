Взрывы в Черниговской области: в ОГА заверили, что погибших и раненых нет

"Если человек обращается в лечебное учреждение, ему оказывается медицинская помощь. Экстренная медицинская помощь в штатном режиме также работает. Все эвакуационные мероприятия выполнены. В настоящее время информации о том, что есть погибшие или раненые, нет", - проинформировал Гармаш.

Как сообщал УНН, в 3:30 поступила информация от начальника 6-го арсенала, в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.

Организована эвакуация населения из зоны возможного поражения. Эвакуированы уже около 12 тыс. человек. При этом, стало известно, что на складах хранится приблизительно 88 тыс. тонн боеприпасов. Химического оружия на военных складах нет.