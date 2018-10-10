Вибухи біля Ічні: повідомлення про мародерства не підтвердилися

Так, поліцейські сили, відряджені до міста Ічня, продовжують нести службу по забезпеченню публічної безпеки та порядку у цьому населеному пункті та в прилеглих селах. Зокрема, правоохоронці перевірили шість повідомлень про можливі випадки мародерства.

"Всі ці повідомлення стосувалися появи людей, невідомих місцевим мешканцям. Ті одиничні випадки мародерства, про які надійшли повідомлення – ми перевірили. У жодному випадку вони не підтвердилися", – т.в.о. Голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін під час оперативної наради.

Зараз на території небезпечної зони працюють 18 евакуаційних пунктів: 10 – в Ічнянському районі, два – в Бахмацькому, три – в Прилуцькому і ще один – в Ніжинському районі. Поліція забезпечує порядок біля цих пунктів. Також там працюють представники медичних підрозділів поліції.

Станом на 8:00 годину 10 жовтня до органів та підрозділів поліції надійшло 62 повідомлення щодо подій, пов’язаних із НП на військових складах. Серед цих повідомлень – шість фактів руйнування будинків: п’ять – в м. Ічня, ще один – у Прилуцькому районі. Також зареєстровано 12 фактів виявлення боєприпасів на території міста. Водночас наразі не зафіксовано повідомлень про отримання тілесних ушкоджень місцевими мешканцями.

Нагадаємо, 9 жовтня о 3:30 надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області, стався вибух на технічній території. О 3:40 про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.

Із зони ураження від надзвичайної ситуації евакуювали понад 12,5 тисяч людей. Люди, які постраждали у результаті вибухів біля Ічні, провели ніч у спортзалах на матах у школах. Волонтери збирають допомогу.

Поліція називає диверсійні дії груп з РФ основною версією причин вибухів на арсеналі.



