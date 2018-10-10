Взрывы возле Ични: сообщения о мародерствах не подтвердились

Так, полицейские силы, командированные в город Ичня, продолжают нести службу по обеспечению общественной безопасности и порядка в этом населенном пункте и в близлежащих селах. В частности, правоохранители проверили шесть сообщений о возможных случаях мародерства.

"Все эти сообщения касались появления людей, неизвестных местным жителям. Те единичные случаи мародерства, о которых поступили сообщения – мы проверили. Ни в одном случае они не подтвердились", – и.о. главы Нацполиции Вячеслав Аброськин во время оперативного совещания.

Сейчас на территории опасной зоны работают 18 эвакуационных пунктов: 10 – в Ичнянском районе, два – в Бахмачском, три – в Прилуцком и еще один – в Нежинском районе. Полиция обеспечивает порядок возле этих пунктов. Также там работают представители медицинских подразделений полиции.

По состоянию на 8:00 часов 10 октября до органов и подразделений полиции поступило 62 сообщения о событиях, связанных с ЧП на военных складах. Среди этих сообщений – шесть фактов разрушения домов: пять – в г. Ичня, еще один – в Прилуцком районе. Также зарегистрировано 12 фактов обнаружения боеприпасов на территории города. В то же время пока не зафиксировано сообщений о получении телесных повреждений местными жителями.

Напомним, 9 октября в 3:30 поступила информация от начальника 6-го арсенала, в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, произошел взрыв на технической территории. В 3:40 о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория – 402 га.

Из зоны поражения от чрезвычайной ситуации эвакуировали более 12,5 тысяч человек. Люди, которые пострадали в результате взрывов возле Ичне, провели ночь в спортзалах на матах в школах. Волонтеры собирают помощь.

Полиция называет диверсионные действия групп с РФ основной версии причин взрывов на арсенале.



