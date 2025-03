Вибух у Нью-Йорку визнали терактом

"Мер: вибух у Нью-Йорку був спробою теракту", - йдеться в повідомленні.

Крім того, як повідомляє New York City Alerts у Twitter, підозрюваного звати Акайед Юлла, це 27-річний виходець з Бангладеш. Останні 7 років він проживав в Брукліні.

Зазначається, що на ньому був закріплений саморобний вибуховий пристрій. Скоріше за все, чоловік мав привести його в дію в нью-йоркському метро, проте вибухівка здетонувала раніше. У результаті вибуху чоловік отримав поранення, поліція його затримала. Під час допиту він заявив, що підтримує терористичне угрупування "Ісламська держава".

Як повідомляв УНН, у результаті вибуху, який стався в понеділок у Нью-Йорку, постраждали щонайменше четверо осіб.

NEW PHOTO: 27 year old Ullah Akayed, bomber in this mornings terror attack. pic.twitter.com/eKqbtFGCdX

— New York City Alerts (@NYCityAlerts) 11 грудня 2017 р.