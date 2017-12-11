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Взрыв в Нью-Йорке признали терактом

Взрыв в Нью-Йорке признали терактом

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 декабря. УНН. Власти Нью-Йорка признали терактом взрыв на автостанции в Манхэттене. Об этом в Twitter сообщает AFP, передает УНН.

"Мэр: взрыв в Нью-Йорке был попыткой теракта", - говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщает New York City Alerts в Twitter, подозреваемого зовут Акайед Юлла, это 27-летний выходец из Бангладеш. Последние 7 лет он проживал в Бруклине.

Отмечается, что на нем было закреплено самодельное взрывное устройство. Скорее всего, мужчина должен был привести его в действие в нью-йоркском метро, ​​однако взрывчатка сдетонировала раньше. В результате взрыва мужчина получил ранение, полиция его задержала. Во время допроса он заявил, что поддерживает террористическую группировку "Исламское государство".

Как сообщал УНН, в результате взрыва, который произошел в понедельник в Нью-Йорке, пострадали по меньшей мере четыре человека.

NEW PHOTO: 27 year old Ullah Akayed, bomber in this mornings terror attack. pic.twitter.com/eKqbtFGCdX

- New York City Alerts (@NYCityAlerts) 11 декабря 2017

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