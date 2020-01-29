Вибух у клубі на Тернопільщині: з картки вкрали зібрані кошти на лікування поранених дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. На Тернопільщині шахраї викрали з банківської картки понад 360 тисяч гривень, які були зібрані на лікування дітей, що постраждали внаслідок вибуху у сільському клубі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МВС України.
“Поліція Тернопільської області розшукує шахраїв, які привласнили гроші зібрані на лікування восьми постраждалих під час Різдвяного вертепу дітей. У всіх потерпілих медики констатували опіки обличчя та кінцівок 1-2 ступеня. Понад 360 тисяч гривень віддала шахраям мама одного з потерпілих діток села Угринів”, — йдеться у повідомленні.
За даними поліції, на банківську карту жінки надходили гроші, які благодійники кидали на лікування дітей, травмованих в результаті вибуху газу. Якось до неї зателефонував чоловік і представився працівником банку. Він заявив, що на її рахунок надходять великі суми коштів і вони не поміщаються на її електронний гаманець.
“Невідомий на ім’я Роман запропонував здійснити кілька маніпуляцій для отримання цих грошей. Звернулася до поліції жінка лише через півтори доби, коли зрозуміла, що гроші віддала шахраєві”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Тернопільщині у селі Угринів у клубі виникла пожежа та пролунав вибух.
Внаслідок вибуху постраждали восьмеро неповнолітніх віком від 12 до 17 років, які в цей час репетирували виступ різдвяного вертепу в клубі. Їх з опіками 1-2 ступеня доправили у реанімаційне відділення районної лікарні.
Пізніше у рамках розслідування вибуху в сільському клубі на Тернопільщині призначено низку експертиз.