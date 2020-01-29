Взрыв в клубе в Тернопольской области: с карточки украли собранные средства на лечение раненых детей

"Полиция Тернопольской области разыскивает мошенников, присвоивших деньги собранные на лечение восьми пострадавших во время Рождественского вертепа детей. У всех пострадавших медики констатировали ожоги лица и конечностей 1-2 степени. Более 360 000 гривен отдала мошенникам мама одного из пострадавших детей села Угринов", - говорится в сообщении.

По данным полиции, на банковскую карту женщины поступали деньги, которые благотворители бросали на лечение детей, травмированных в результате взрыва газа. Как-то к ней позвонил мужчина и представился работником банка. Он заявил, что на ее счет поступают большие суммы средств и они не помещаются на ее электронный кошелек.

"Неизвестный по имени Роман предложил осуществить несколько манипуляций для получения этих денег. Обратилась в полицию женщина только через полтора суток, когда поняла, что деньги отдала мошеннику", - говорится в сообщении.

Напомним, в Тернопольской области в селе Угринов в клубе возник пожар и прогремел взрыв.

В результате взрыва пострадали восемь несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет, которые в настоящее время репетировали выступление рождественского вертепа в клубе. Их с ожогами 1-2 степени доставили в реанимационное отделение районной больницы.

Позже в рамках расследования взрыва в сельском клубе в Тернопольской области назначен ряд экспертиз.