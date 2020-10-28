Вибух на Харківщині: будівля станції пошкоджена майже повністю
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Будівля газорозподільної станції на Харківщині внаслідок вибуху пошкоджена на понад 80%. Крім того, внаслідок вибуху у будівлі сталася пожежа. Про це в коментарі УНН сказав керівник пресслужби ГУ ДСНС України у Харківській області Ігор Лупандін.
“У результаті вибуху сталася пожежі і о 13:30 пожежа була ліквідована. 80-90% даної будівлі були пошкоджені, мається на увазі перекриття та стіни”, — зазначив Лупандін.
Нагадаємо, йдеться про вибух, що стався близько 11:30 у селі Березівське Дергачівського району.
До поліції надійшло повідомлення диспетчера ДСНС про те, що на території газопереробної станції стався вибух природного газу без подальшого загоряння. Задимлення становило близько 200 кв. метрів.
З цього приводу у поліції відкрили кримінальне провадження.
За попередньою інформацією, в результаті події двоє людей загинули, 9 отримали різні травми.
Водночас, у ГУ ДСНС в області повідомили, що “пожежа на газорозподільчій підстанції у селі Березівське Дергачівського району о 13:30 була ліквідована”. Наразі підрозділи ДСНС проводять роботи з розбору конструцій.