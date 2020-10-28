Вибух на Харківщині: кількість постраждалих збільшилася, є загиблі

"Через вибух на газорозподільній станції є інформація про попередньо двох загиблих та 9 постраждалих, роботи ще проводять", - зазначила вона.

Як повідомляв УНН, 28 жовтня близько 11:30 стався вибух на газорозподільній підстанції у селі Березівське Дергачівського району Харківської області.