Взрыв в Харьковской области: число пострадавших увеличилось, есть погибшие

"Из-за взрыва на газораспределительной станции есть информация о предварительно двух погибших и 9 пострадавших, работы еще проводят", - отметила она.

Как сообщал УНН, 28 октября около 11:30 произошел взрыв на газораспределительной подстанции в селе Березовское Дергачевского района Харьковской области.