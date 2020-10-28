Взрыв в Харьковской области: число пострадавших увеличилось, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. В результате взрыва на газораспределительной подстанции в Харьковской области предварительно пострадали 9 человек и двое погибли. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщила начальница отдела коммуникаций ГУНП в Харьковской области Елена Баранник.
"Из-за взрыва на газораспределительной станции есть информация о предварительно двух погибших и 9 пострадавших, работы еще проводят", - отметила она.
Как сообщал УНН, 28 октября около 11:30 произошел взрыв на газораспределительной подстанции в селе Березовское Дергачевского района Харьковской области.