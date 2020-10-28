На Харківщині вибухнула газорозподільна підстанція: є постраждалі

Вибух стався близько 11:30 на газорозподільній підстанції у селі Березівське Дергачівського району області. Наразі відомо про чотирьох постраждалих, які були госпіталізовані.

Обставини події з’ясовуються.

Нагадаємо, в Одесі у день виборів повідомляли про загрозу вибуху на виборчій дільниці.