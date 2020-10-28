В Харьковской области взорвалась газораспределительная подстанция: есть пострадавшие

Взрыв произошел около 11:30 на газораспределительной подстанции в селе Березовское Дергачевского района области. На данный момент известно о четырех пострадавших, которые были госпитализированы.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, в Одессе в день выборов сообщали об угрозе взрыва на избирательном участке.